Karslı öğrencilerin fotoğraf makinesiyle sınavı

Kars'ta köy okulundaki öğrencilerin fotoğraf makinesiyle imtihanı gülümsetti. İlk kez fotoğraf makinesini eline alan çocuklar, fotoğraf çekmek için birbirleriyle adeta yarıştı. O anlar anbean kameralara yansıdı.

Kars'ın merkez köylerinde bin 856 rakımda bulunan Çamurlu Şehit Ercan Doğrukartal İlkokulunda karne sevinci yaşandı. Karne sevincini yaşayan öğrenciler, ilk kez ellerine fotoğraf makinesi alarak arkadaşlarının fotoğraflarını çekti. Okul Müdürü Ela Kurnaz ise öğrencilerinin mutluluğu karşısında hem hüzünlendi hem de güldü.

Fotoğraf makinesi eline alan arkadaşlarının fotoğrafını çeken 4'ün sınıf öğrencisi Muhammet Ali Yilkin'in arkadaşlarına fotoğraf çekmesini öğretmesi ise renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Çamurlu köyü Şehit Ercan Doğrukartal İlkokulu öğrencileri daha sonra karnelerini öğretmenlerinin elinden aldı. Öğrenciler güle oynaya evlerinin yolunu tuttu.