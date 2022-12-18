İhlas Haber Ajansı

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Karslı sporcular madalyaları topladı

Sakarya’da düzenlenen Bölgesel Kros Türkiye Şampiyonası’nda Karslı sporcular madalyaları topladı.

Sakarya'da düzenlenen Bölgesel Kros Türkiye Şampiyonası'nda Karslı sporcular madalyaları topladı.


Sakarya Aziz Duran Parkı'nda düzenlenen yarışmalarda, 41 ilden erkeklerde 308, kızlarda 285 olmak üzere 593 sporcu katıldı.


Yarışmalarda kategorilerinde mücadele eden Karslı sporcular ferdi ve takım olarak şampiyonaya damga vurdu.


Karslı sporcular Ferdi olarak U16 Bayanlarda


Fatma Altun Türkiye 2'incisi, U16 Erkeklerde Yunus Emre Yıldız 1'inci, U18 Bayanlarda Berfin Gümüş 2'inci, Takım olarak U16 Bayanlar Türkiye 3'üncülüğü, U16 Erkekler Türkiye 3'üncülüğü ve U18 Bayanlar Türkiye 1'incisi oldu.


Öte yandan Üniversiteler Arası Türkiye Kros Şampiyonası'nda ise Kars Mix Bayrak Takımı Tuğba Toptaş, Bahar Atalay, Hakan Buğanli ve Utku Göler rakiplerine büyük fark atarak Üniversiteler Arası Türkiye Şampiyonluğunu kazandı.

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