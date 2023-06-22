Karslı sporcular madalyayla döndü

Karslı sporcular Karate müsabakalarından madalyayla döndü.
Bitlis'te düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Osman Bayrakdar Sezonu spor müsabakaları bir birinden çekişmeli karşılaşmalara sahne oldu.
Karate Grup Birinciliği müsabakalarında Elif Naz Sural 38 kilogramda rakiplerini geçerek 1'inci olurken,
Melek Yunus ise 42 kilogramda 3'üncü olarak kürsüye çıktı.
Anadolu Yıldızlar Ligi Osman Bayrakdar Sezonu Atletizm Grup Birinciliği yarışmalarında Karslı atletler madalyayla döndü.
Karslı sporcuların dereceye girmesi ilde de sevinçle karşılandı.