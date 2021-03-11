Karslı taraftarlardan siyasiler ve bürokratlara çağrı!

Yeşil beyazlı ekibe gönül vermiş binlerce taraftar bir araya gelerek başta siyasiler olmak üzere bürokratlara çağrı yaparak Kars 36 Spor'un başarılı olması için, taraftarlarıyla bütünleşerek rakiplerine korkulu rüya olmak için yapımı tamamlanan kent merkezinde bulunan Şehir Stadyumunun kapılarının yeşil beyazlı takım ve taraftarlarını açılmasını bekliyor.

65. Hükümette Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olan Ahmet Arslan, Tarım ve Köyişleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, Vali/Belediye Başkanı Türker Öksüz, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın ve Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Nedim Aslan'ın çağrılarına duyarsız kalmayacaklarını ifade eden Yeşil Beyazlı taraftarlar, Kars 36 Spor'un başarılı olmasını istediklerini, bunu da birlikte başaracaklarını kaydettiler.

grubu Harbiler taraftarlar grubundan yapılan açıklamada, “Şehrimizin en önemli unsurlarından birisi olan üniversitemize bugüne kadar bizi misafir ettikleri için çok teşekkür ediyoruz. Ama artık mabetimiz hazır olduğuna göre biz şehrin içindeki sahada eski günlerimizi yaşamak istiyoruz. Gerek zemin, gerek şehrin göbeği olması açısından yeni yapılan statta takımımızın maçlarını oynaması hem şehrimizi hem de takımımızı havaya sokacaktır. Tüm şehir 3. Lige bu kadar kilitlenmişken Bakanımız Ahmet Arslan, Milletvekilimiz Prof. Dr. Yunus Kılıç, Valimiz Türker Öksüz, İl Başkanımız Adem Çalkın ve Gençlik Spor İl Müdürümüz Nedim Aslan'dan ricamız yeni stadın kapılarını şehrin takımına açmasıdır” denildi.