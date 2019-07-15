Karslılar 15 Temmuz'un 3. yıl dönümünde sokaklara döküldü

Kars'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.

Faikbey Caddesi eski Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen programda binlerce Karslı ellerinde bayraklarla tören alını doldurdu. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kuran-ı Kerim Tilaveti okunması ve dua edilmesiyle başlayan programda konuşan Kars Valisi Türker Öksüz, tarihi sayısız destanlarla bezeli Anadolu coğrafyasının, dünyanın en pahalı toprakları olduğunu belirtti. Öksüz, bu toprakların, Asya steplerinden yola çıkıp, kapısını açtığı Malazgirt Zaferi'nden bu yana binlerce yıldır her karışı için ağır bedeller ödenmiş, karşılığı kanla, canla verilerek vatan toprağı yapıldığını söyledi.

“Bir toprağın nasıl vatanlaştığını görmek isteyenler varsa, Anadolu coğrafyasına ve bu milletin tarihine bakmaları yeterlidir” diyen Vali Türker Öksüz, “Vatan sevgisi, fedakarlık, cesaret, feraset, yiğitlik, bir ideal uğruna şehadet şerbeti içme, gazilik şerefine ulaşma nedir sorularına cevap arayanlar, tarihi şan ve şerefle dolu Anadolu coğrafyasını görürler. Anadolu coğrafyasının karlı dağlarına kulağını dayadığınızda şehitlerin fısıltısını duyarsınız. Vatan, vatan ille de vatan deyip, al kanlara boyanmış yiğitlerin fısıltısıdır bu. Bir 15 Temmuz akşamında yine milli irade aşkıyla hep birlikte meydanlardayız. Ancak ben, sizleri asla unutmamamız ve nesilden nesle evlatlarımıza anlatmamız gereken bir 15 Temmuz gecesine, 15 Temmuz 2016 gecesine götürmek, hafızalarınızı tazelemek istiyorum” dedi.

Öksüz, “15 Temmuz 2016 günü, bu millete pusu kurup, diz çöktürmek isteyen kalleş, namert, alçak, işbirlikçi, Türk Silahlı Kuvvetleri, yargı ve emniyet teşkilatımız başta olmak üzere tüm kurumlarımıza çöreklenmiş hain bir çete, tarihin asla affedemeyeceği bir ihanette bulunmuştur. Kışlalardan çıkardığı tanklarla, havalandırdığı jetlerle, uçurduğu helikopterler ve silahlandırdığı askerlerle, ülkemizin varlığına kastederek imha ve işgal girişimine başlamıştır. Bu çeteleşmiş terör örgütü, savaş şartları içerisinde düşman kuvvetlerinin bile tevessül edemeyeceği bir alçaklıkla milli iradenin merkezi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombaladı. Sivil halkın üzerine acımasızca bombalar, mermiler yağdırdı. Sokaklarını savaş meydanlarına, kurumlarını harabeye, yüreklerimizi yangın yerine çevirdi. O gece anladık ki; bu işgal ve vahşetin içinde bizden gibi görünüp, sinsice pusuya yatan, hain emellerinin hayaliyle kılcal damarlarımıza kadar çöreklenen, yıllarca masum Anadolu halkının hamiyet duygularını sömüren bir kirli yapı, emperyalist güçlerin maşası olmuş FETÖ adında bir ihanet şebekesi varmış. 15 Temmuz gecesi yapılan bu hain kalkışma, kahraman milletimizin cesareti, onurlu direnişi ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği sayesinde bertaraf edilmiştir” diye konuştu.

Kars'ın, hain darbe girişimini Ankara ve İstanbul'dan sonra en ağır şekilde yaşamasına rağmen, gazi Kars'ımızın kahraman ve vatansever insanları, 29 adet tank, onlarca zırhlı araç ve ağır silahlarla saldırıya canları pahasına karşı koymuş, göğsünü siper ederek, bu ihanet şebekesine dur dediğine dikkat çeken Öksüz, “ Vatan sevgisinin, fedakarlığın, cesaretin, yiğitliğin, bir hilal uğruna şehadete yürümenin ne demek olduğunu darbecilere ve arkasındaki zihniyete bir kez daha göstermiştir. Türkiye cumhuriyeti, demokratik bir hukuk devletidir. Demokrasi, her şeyin iyi, güzel, hoş olduğu günlerde değil zor zamanlarda test edilir. Aziz milletimiz, bu testten 15 Temmuz 2016 günü başarıyla geçmiş, ülkemizin bekası için fedakârca bir direniş göstererek hainlere boyun eğmemiş, bu hayâsız işgale izin vermemiş, bu hain plana engel olmuş ve Türkiye Cumhuriyeti'nin baki kalacağını tüm dünyaya göstererek, büyük bir kahramanlık destanı yazmıştır” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını dinledi. Programda, slayt gösterisi yapıldı. Şiirler okundu. İlahi dinletisi ve tüm camilerde selaların okunmasıyla program sona erdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programına Kars Valisi Türker Öksüz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Yağcı ve binlerce Karslı katıldı.