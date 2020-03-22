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Karslılar “evde kal” çağrısına uydu

Kars’ta vatandaşlar korona virüs önlemleri kapsamında yetkililerin ve uzmanların “evde kalın” uyarısına uyarak sokağa çıkmadı.

Kars'ta vatandaşlar korona virüs önlemleri kapsamında yetkililerin ve uzmanların “evde kalın” uyarısına uyarak sokağa çıkmadı.


Dünyayı kasıp kavuran ve Türkiye'de de bugüne kadar 21 can alan korona virüsü salgını ile ilgili alınan önlemler kapsamında 65 yaş üzeri vatandaşların sokağa çıkmalarının sınırlandırılmasıyla bugün Karslıların çoğunluğu sokağa çıkmayarak uyarıları dinledi. Kars'ta uygulanan tedbirler kapsamında vatandaşlar zorunlu olmadıkça sokaklara çıkmıyor. Kentte özellikle yaşlılar ve çocukların uğrak mekanı olan parklar da bugün boş kaldı.

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