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Karslılar evlerinde kaldı

Yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına Karslılar evlerinde kalarak destek verdi.


Kars'ta önceki gün saat 21.00 itibarıyla başlayan kısıtlama, Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek olan kısıtlamaya uyan vatandaşlar, sokakları boş bıraktı. Kentin en işlek caddelerinin sessizliğe büründüğü kentte caddelerde sadece paket servisi yapan kuryeler, belediye temizlik işçileri ve görevliler görüldü.


Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kars'ta vatandaşlar salgınla mücadeleye destek vererek sokağa çıkmadı. Hava sıcaklığının eksi 5 derece olduğu kentte caddeler sessizliğe büründü.

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