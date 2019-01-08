Karslılar güne karla başladı

Kars'ta, soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı. Sabaha doğru başlayan kar yağışı etrafı beyaza bürürken erken saatlerde dışarı çıkan vatandaşlar kar sürpriziyle karşılaştı.

Kar'ta kış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. 8 ayı kış olan kentte sabah erken saatlerde işlerine gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar sürprizle karşılaştı. Bazı vatandaşlar araçlarının üzerindeki karı temizlerken, bazıları ise iş yerlerinin önününde kar temizliği yaptı.

Güne kar yağışıyla başladıklarını ifade eden vatandaşlar, "Karsımızın vazgeçilmezi kar, yine geldi. 8 ay kar kış kıyamet, yine devam edeceğiz" dedi.

Kış şartlarının zor olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, "Kış şartları bayağı zor geçiyor. Soğuk, her gün kar yağıyor. Memleketimizde 8 ay kış, 4 ay yazımız var. Isınamıyoruz. Zor şartlar altında yaşıyoruz" diye konuştu.

Kars'ta kar yağışı devam ederken vatandaşların da kar mesaisi başladı. Vatandaşlar iş yerlerinin önündeki, Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ise kaldırımlardaki karı temizledi.

Kar yağışının devam ettiği Kars'a termometreler eksi 8 dereceyi gösterdi. Kars'ta çok sayıda köy yolunun ulaşıma kapandığı öğrenildi.