Kars'ta “1. Kafkas Kadın Doğum Kış Sempozyumu” düzenlendi

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Kars Şubesi ile Kafkas Üniversitesi'nin işbirliği ile “1. Kafkas Kadın Doğum Kış Sempozyumu” düzenlendi.

KAÜ Tıp Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyum yoğun ilgi gördü.

Konferansın açılış konuşmasını Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Kars Şubesi Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Refik Ersin Eroğlu yaptı. Sempozyumda; KAÜ Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kahraman Ulker, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Genel Sekreteri Dr. Volkan Kurtaran bilgi ve birikimlerini katılımcılarla paylaşırken,

Prof. Dr. İsa Aykut Özdemir, “Endometrium Kanserinde Laparoskopik Cerrahinin Yeri”, Dr. Esra Kartal, “Gebelikte Servikal Kanser”, Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Türker, “Kadın Doğurganlığı ve Kanser”, Dr. Öğr. Üyesi Refik Ersin Eroğlu, “Gebelik Sırasında Adneksiyal Kitlelere Daha İyi Bir Yaklaşım ve Yönetim”, Dr. Hande Sezer, “Gebelikte Sık Görülen Malignitelere Kapsamlı Bir İnceleme” ve Dr. Öğr. Üyesi Samet Kırat,“Çocuklarda ve Adolesanlarda Jinekolojik Kanserler ve Yönetimi” konularında sunumlar yaptı.

Sempozyuma Prof. Dr. Kahraman Ulker ve Prof. Dr. İsa Aykut Özdemir Oturum Başkanlığı yaptı. Sempozyum sunumların yapılmasıyla son buldu.

Öte yandan Kars başta olmak üzere çevre iller Ardahan, Ağrı ve Iğdır'da yaşayan vatandaşların kadın sağlığı konusunda gerekli sağlık hizmeti almasını sağlamak adına TJOD Kars Şube Başkanı Dr. Refik Ersin Eroğlu, TJOD Genel Sekreteri Dr. Volkan Kurtaran ile birlikte bölgedeki hastaneleri ve doktorlar ziyaret etti.