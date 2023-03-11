Kars'ta 1 kilo altın ele geçirildi

Kars'ta hava limanından altın geçirmek isteyen 2 Ermenistanlı polisin dikkati sonucu yakalandı. Yakalanan Ermenilerin üzerinden 1 kilo 119,82 gram altın çıktı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Harakani Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri Ermenistan uyruklu L.S. ve M.Y.'nin hareketlerinden şüphelendi.

L.S. ve M.Y. polis tarafından durdurularak önce kimlik kontrolü ardından yanlarındaki valizleri titizlikle incelendi. Yapılan incelememin ardından şüphelilerde 3 parça halinde toplam 1 kilo 119,82 gram altın ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. L.S. ve M.Y. hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.