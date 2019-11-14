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Kars'ta 1 kişinin öldüğü kaza kameraya yansıdı

Kars’ta 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı feci kaza şehir polis kamerasına yansıdı.

Kars'ta 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı feci kaza şehir polis kamerasına yansıdı.


Kaza, 17 Temmuz 2019 tarihinde Kars-Digor-Iğdır kara yolu ile Kars-Erzurum kara yolunun Bölge Trafik kavşağında meydana gelmişti. A.A. idaresindeki 04 D 4116 kamyonet ile İran plakalı tırın çarpıştığı feci kazada kamyonet sürücüsü A.A. olay yerinde hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı.


Feci kaza ve sonrasında yaşananlar şehir polis kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

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