Kars'ta 14 köy yolu ulaşıma kapandı

Kars'ta son iki gündür etkili olan kar yağışından 14 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için karla mücadele ekipleri seferber oldu.

Kars'ta etkili olan kar yapışı, hayatı olumsuz etkilerken, Sarıkamış ilçesinde 14 köy yolu ulaşıma kapanırken, İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kapalı bulunan köy yollarını ulaşıma açmak için seferber oldu. Ekiplerin kapalı bulunan köy yollarını kısa sürede ulaşıma açması bekleniyor.

Öte yandan Kars'ta kar yapışı aralıklarla devam ediyor.