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Kars'ta 147 Jandarmanın katılımıyla uyuşturucu uygulaması yapıldı

Kars’ta 147 jandarmanın katımıyla uyuşturucu uygulaması yapıldı.

Kars'ta 147 jandarmanın katımıyla uyuşturucu uygulaması yapıldı.


Kars Valiliği kontrolünde, İl Jandarma Komutanlığı'nca 147 jandarmanın katılımıyla uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında “Uyuşturucu Uygulaması” yapıldı.


Jandarma ekiplerince yapılan uygulamada, 61 metruk bina, yapımı devam eden inşaat ve köprü altları ile 810 araç kontrol edildi. 2 bin 121 kişinin GBT sorgulaması yapılırken, Yoklama kaçağı 5 kişi yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.


Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı, asli vazifesi olan tüm vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir” denildi.

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