Kars'ta 1,5 milyon liralık Wolkbot Üniversite hastanesinde 1 aydır çalışmıyor

'ye mal olan Wolkbot ‘Robotik' çalışmıyor.

Güney Koreli mühendisler tarafından Kars'a getirilerek 2016 yılında kurulumu yapılan Wolkbot robot 4 aydır tamir edilmeyi bekliyor.

KAÜ Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde; her iki bacakta felç, (Propleji), tek kol, tek bacak, (Hemipleji), Parkinson ve Omurilik yaralanmaları sonucunda problem yaşayan hastalara umut ışığı olan cihaz arızalandığından dolayı hastalarına hizmet veremiyor. İlgili firmanın tamir için gelmesi beklenen Wolkbot'un nezaman tamir edilerek hizmete gireceği ise bilinmiyor.

Dönemin Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan'ın girişimleriyle üniversite hastanesine kazandırılan 'Wolkbot' robotun Güney Kore'de üretilen son teknoloji ‘Walkbot' marka robotun olup, Türkiye'de ilk olarak Kars'ta kullanılıyordu.

Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kurulduğunda 1 Uzman Doktor, 1 Yardımcı Doktor, 3 Fizyoterapist, 6 yardımcı sağlık çalışanı ile hastalarına hizmet veren ve “Robotik Rehabilitasyon”da günde 10 hastaya, her hasta için 30-40 dakikalık seanslar uygulanan Wolkbot robotun akıbetinin ne olacağı merak ediliyor.

Yeni versiyon “Walkbot” hastaya normal fizyolojik (doğada yürür gibi)yürüme eğitimi vermesi, kalça eklemlerinde rotasyon yaparak merdiven inip çıkma hareketlerini desteklemesiyle dikkat çekiyordu. Robot ayrıca ağırlık eksiltme desteği ile daha az kuvvetle daha uzun süre egzersiz yapılmasına da imkan sağlıyordu.