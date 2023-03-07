Kars'ta 150 yıllık tarihi sığınak yok oluyor

Kars'ta uzun yıllar sığınak olarak kullanıldıktan sonra atıl vaziyette bırakılan tarihi bina, hayvan barınağı olarak kullanılıyor. Yaklaşık 150 yıllık tarihi binanın restorasyonun yapılarak turizme kazandırılması bekleniyor.

Kars Kalesi arkasında bulunan ve uzun yıllar askeriyenin himayesinde bulunan tarihi binalar, askeriyenin bölgeden çekilmesinin ardından tek tek yıkılarak, yok oldu. Günümüze kadar ayakta kalmayı başaran tarihi binalar ise ilgisizlik ve bakımsızlıktan dolayı yıkılmaya yüz tutarken, bazıları ise hayvan barınağı olarak kullanılıyor.

Dereiçi bölgesinde bulunan ve adeta dağın içerisine gömülü bir şekilde yapılan 150 yıllık tarihi sığınağın merdiven ve kapıları sökülmüş vaziyette bulunuyor.

Kars'ta tarihi binalara gerekli önemin verilmediğini ifade eden vatandaşlar, tarihi sığınaktan da yetkililerin bilgisinin olmadığını belirttiler.

Tarihi yapılan her geçen gün kaybolduğuna dikkat çeken vatandaşlar, “Başta tabyalar olmak üzere birçok tarihi değer gözler önünde yok oluyor. 150-200 yıllık tarihi binalar turizme kazandırılmayı beklerken, ya hayvan barınağı oluyor, yada kimliği belirsiz kişilerce define bulmak için tarumar ediliyor. Yetkililer biran evvel bu yapıları koruma altına almalıdır. Yoksa bu yapılar yıkılarak kaybolacak” dediler.