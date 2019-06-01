Kars'ta 186 polisle asayiş uygulaması yapıldı

Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" Kars'ta 186 polis katıldı.

Kars Emniyet Müdürlüğü'nce merkez ve ilçeler de 47 ekip ve 186 polisin katılımı ile gerçekleştirilen uygulamada, 487 kişi sorgulandı. 3 Yoklama Kaçağı yakalandı. Uygulamada 85 araç kontrol edilirken, trafik ekiplerince 4 araca bin 66 TL cezai işlem uygulandı.

Konuyla ilgili Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, “Serhat Şehrimizin huzurunun devamlılığı için; vatandaşlarımızın suç ve suçlulara karşı dikkatli ve duyarlı bulunmalarını, şüpheli gördükleri tüm araç ve şahısları derhal 155 Polis İmdat Hattına bildirmelerini bekliyoruz” denildi.