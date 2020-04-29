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Kars'ta 2 bin 490 paket elektronik sigara ele geçirildi

Kars’ta yapılan yol kontrollerinde 2 bin 490 paket kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

Kars'ta yapılan yol kontrollerinde 2 bin 490 paket kaçak elektronik sigara ele geçirildi.,


Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yapılan çalışmalar çalışmalarda, Digor yolu üzerinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 2 bin 490 paket elektronik sigara ele geçirildi.


Ele geçirilen kaçak elektronik sigaraları muhafaza altına alan polis, olayla ilgili olarak şüpheli T.A.'yı gözaltına aldı. Gözaltına alınan T.A. hakkında yasal işlem başlatıldı.

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