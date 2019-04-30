Kars'ta 2 bin fidan toprakla buluştu

Kars Barajı'nın su tutmasıyla birlikte baraj gölü etrafında, “Sizinde bir dikili ağacınız olsun” kampanyası çerçevesinde 2 bin 100 fidan toprakla buluşturuldu. Vali Türker Öksüz, fidan dikti, dikilen fidanlara can suyu verildi.

Daha yeşil bir kent için Kars'ta ağaçlandırma seferberliği başlatıldı. Kars Baraj Gölü etrafında düzenlenen alana protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından çam ağacı dikildi.

Kars'ın yeşile ihtiyacı olduğunu ifade eden Vali Türker Öksüz, “Bence çok önemli bir etkinliği gerçekleştiriyoruz. Burada arkamızda gördüğünüz Kars Barajı yatırımı ilimiz için çok önemli bir yatırım. Düşünün ki 475 bin dekar alanda sulama yapabilecek çok önemli bir yatırımı konuşuyoruz. Tamamlandığında tarımsal verimi 6 kat artıracak, yaklaşık 100 milyonun üzerinde yıllık bir tarımsal fayda sağlayacak. Ve 7 binin üzerinde kişiye istihdam oluşturacak büyük bir proje, umuyorum ki biz bu projeyi kısa zaman içerisinde faaliyete geçiririz ve tarım ve hayvancılığımıza önemli bir katma değer oluştururuz. İstedik ki bu önemli yatırım yanındaki bu alanı Kars'taki hemşehrilerimizin faydalanacağı, vakit geçirebileceği, dinlenebileceği bir yeşil alan olarak rekreasyon alanı olarak oluşturalım ve herkes buradan istifade etsin” dedi.

Vali Türker Öksüz, “Hepiniz biliyorsunuz Kars'ta daha fazla yeşile ihtiyacımız var. Daha fazla ağaca ihtiyacımız var. Dolayısıyla “Sizinde bir dikili ağacınız olsun” kampanyası bu açıdan çok takdire değer bir projedir. Bugün 2 bin 100 tane fidan dikeceğiz. İnşallah ileri ki günlerde Kars'ın merkezinde de önemli rekreasyon düzenlemelerimiz olacak. Gerek tarihi alanda, Evliya Cami'nin bulunduğu alanda, gerek Fethiye Cami'nin önündeki alanda, hem bir kent meydanı, hem de rekreasyon alanı vadi düzenlemesi, Kars Çayı'nın düzenlenmesi projesi ile birlikte inşallah yeşili artıracağız. Oraları daha yaşanılabilir bir Kars'ın parçası haline getireceğiz” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Kars barajı etrafında önceden hazırlanan alana yaklaşık 2 bin 100 fidan dikimi yapıldı. Dikilen fidanlara can suyu verildi. Kars Barajı etrafında ağaçlandırma çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.