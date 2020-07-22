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Kars'ta 2 gündür kayıp olan bir kişi bulundu

Kars’ta kaybolan engelli bir kişi 2 gün sonra bulundu.

Kars'ta kaybolan engelli bir kişi 2 gün sonra bulundu.


Merkez Bozkale Köyü'nde yaşayan Şentürk Akbabaöz (62) evden ayrıldı. Daha sonra eve gelmeyen ve bir daha kendisinden haber alınamayan Akbabaöz'ün yakınları durumu jandarmaya bildirdi.


Kayıp ihbarının ardından Bozkale Köyü'ne jandarma ve AFAD ekipleri gelerek çalışma başlattı. Yapılan arama çalışmaları sonrasında AFAD ve JAK ekipleri tarafından Şentürk Akbabaöz bulundu. Sağlık durumu iyi olan Akbabaöz, ailesine teslim edildi.

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