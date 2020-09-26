Kars'ta 2 kişi ölüme sebebiyet ve hırsızlıktan tutuklandı

Kars'ta yaklaşık 100 bin liralık hırsızlık olayı gerçekleştiren ve 1 kişinin de ölümüne sebebiyet veren 2 kişi yakalandı. Yakalanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Eylül ayı içerisinde meydana gelen toplam 100 bin lira değerinde inşaat malzemelerinin çalınması olayı ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde; hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince inşaat malzemelerinin çalınması olayı ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde; hırsızlık olayını Y.A. (46) ve E.G.'nin(23) gerçekleştirdiği, şüphelilerin tekrar hırsızlık amacıyla depo önüne geldiklerinde çalıntı malzemeleri yükleyecekleri E.G.'nin sevk ve idaresindeki aracı depo önüne yaklaştırmak için Cumhuriyet Caddesi üzerinde ters manevra yapıldığı esnada Y.B.'nin (51) sevk ve idaresindeki motosikletin araca arkadan çarpması neticesi ölümlü trafik kazasının meydana geldiği ve Y.B.'nin ölümüne sebebiyet verildiği, şüphelilerin çaldıkları inşaat malzemelerini ise Arpaçay'da bir köyde bulunan Y.A.' ya ait depoda sakladıkları ve buradan piyasa değerinin altında satışa sundukları tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen polis, yaptığı eş zamanlı operasyonla şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Polis Y.A.'ya ait iş yeri ve depoda yaptığı aramada çalıntı inşaat malzemelerini ele geçirerek muhafaza altına aldı. Olayla ilgili olarak şüpheli 2 kişi ise gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından önce sağlık kontrollerinin yapılması için hastaneye götürüldü daha sonra da adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.G. ölüme sebebiyet vermekten ve hırsızlıktan Y.A. ise hırsızlıktan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.