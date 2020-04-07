İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kars'ta 2 kişi uyuşturucu maddeyle yakalandı

Kars’ta jandarma ekiplerince yapılan uygulamada şüpheli 2 kişi uyuşturucu maddeyle yakalandı.

Kars'ta jandarma ekiplerince yapılan uygulamada şüpheli 2 kişi uyuşturucu maddeyle yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığı tarafından Selim İlçesi Seyirtepe mevkiinde icra edilen ‘Önleyici Kolluk Devriyesinde', park halinde bulunan araç şüphe üzerine kontrol edildi. Araçta ve şüpheli 2 kişi üzerinde yapılan aramada yaklaşık 11 gram ağırlığında toz esrar ve 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.


Olayla ilgili şüpheli 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.