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Kars'ta 2 kişi üzerinde uyuşturucu yakalandı

Kars’ta durumlarından şüphelenilen 2 kişi üzerinde uyuşturucu madde yakalandı.

Kars'ta durumlarından şüphelenilen 2 kişi üzerinde uyuşturucu madde yakalandı.


Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce uyuşturucu kullanan ve tacirliğini yapan kişilerin deşifre edilerek yakalanmalarına yönelik yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor.


Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durumundan şüphelenilen 2 kişi üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada şüpheli 2 kişi üzerinden toplam 81,30 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.


Ele geçirilen uyuştrucu madde muhafaza altına alınırken, şüpheli 2 kişi hakkında TCK-191 (Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak) kapsamında adli işlem yapılarak Kars Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

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