Kars'ta 2 tabanca ve uyuşturucu yakalandı

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin sokakların uyuşturucudan temizlenmesine yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Ekiplerin yaptığı ilk çalışmada, araç içerisinde bulunan M.A. ve M.T. isimli şahıslar polisi görerek kaçarken elektrik direğine çarparak durdu. Bölgede arama yapan polisler 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 9 fişek ele geçirdi.

Bir diğer olayda ise Ö.Ç. ve S.B. isimli şahısların yapılan üst aramasında toplam 25,54 gram uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 5 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edilen Ö.Ç. ve S.B. şüpheli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece TCK-188 (Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti) suçu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.A. ve M.T. şüpheli şahıslar ise ifadelerinin alınmasından sonra serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili olarak Kars Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, “Uyuşturucu ticareti yapan, toplum sağlığına ve gençlerimize zarar veren zehir tacirleriyle mücadelemizin kesintisiz olarak devam edecektir” denildi.