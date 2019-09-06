Kars'ta 2019-2020 eğitim-öğretim yılı değerlendirme toplantısı yapıldı

Kars'ta Vali Türker Öksüz, Başkanlığı'nda 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Hazırlıkları Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantı Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Türker Öksüz, okullar önünde bir takım önlemler aldıklarını belirtti.

Vali Türker Öksüz, “Hepinizin bildiği gibi 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019 Pazartesinden itibaren başlayacak. Öncelikle bu eğitim öğretim yılının tüm ülkemize ilimizde eğitim gören tüm çocuklarımıza, eğitim camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Her eğitim öğretim yılının başında eğitimin kalitesinin yükseltilmesi, eğitim ortamının iyileştirilmesi, okullarımızın, okul çevrelerimizin eğitimin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için bir takım tedbirlerimizi alıyoruz. Ve yıl içerisinde de bu tedbirlerimizin hayata geçirilip, geçirilmediğini hassasiyetle takip ediyoruz. Bu yılda aynı hassasiyetle bu tedbirlerimizi aldık” dedi.

Öksüz, “Okullarımız ve okullarımızın çevresindeki güvenlik elbette ki çok önemli, eğitim ortamında ki kalite kadar okul içlerinde ve çevrelerinde güvenliği sağlayamazsak huzurlu bir eğitim ortamı yakalamamız mümkün olmaz. Onun için ilgili kolluk birimlerimiz Emniyet Müdürlüğümüz, Jandarma Komutanlığımız ilçelerimizde dahil olmak üzere eğitimin güvenli ortamda yapılması için bir takım tedbirler aldık, artık her okulumuzda her yıl olduğu gibi sabit güvenlik ekiplerimiz, güvenli okul koordinasyon görevlilerimiz, görevlerini bu sene de yapmaya devam edecekler. Biz bu tedbirleri alırken tabi bir takım teknolojik imkanlardan da faydalanıyoruz. Okullarımızın bir bölümünde güvenlik kameralarımız var. Bu yıl güvenlik kameralarının başka okullara kurulmasını gerçekleştireceğiz” dedi.

Vali Türker Öksüz'ün konuşmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun'da söz alarak katılımcıları bilgilendirdi.

Toplantıda başta okul servisleri olmak üzere bir çok konu masaya yatırılarak fikir alış verişinde bulunuldu. Toplantıda daha sonra katılımcıların sorunları yanıtlandı.