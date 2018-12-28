Kars'ta “2023 Eğitim Vizyonu” tanıtım toplantısı

Dr. Ziya Selçuk'un Danışmanı Gökhan Yücel, Kars'ta gerçekleştirdiği toplantıda ‘2023 Eğitim Vizyonu'nu anlattı.

‘Güçlü Yarınlar İçin 2023 Eğitim Vizyonu'nun tanıtım toplantısı Halk Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, Okul Müdürleri ve çok sayıda öğretmenin katılımıyla yapıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan toplantının açılış konuşmasını Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun yaptı. Toplantı sonunda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, danışmanı Gökhan Yücel aracılığıyla telefonla toplantıya bağlanarak projenin önemini anlattı, tüm öğretmenlere ve Kars halkına selamlarını iletti.

Danışman Gökhan Yücel, ‘Güçlü Yarınlar İçin 2023 Eğitim Vizyonu'nu ayrıntılı bir şekilde anlatarak, tüm idarecilerden projeyi anlatan kitapçığı okumalarını ve anlamalarını istedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Danışmanı Gökhan Yücel yaptığı açıklamada; toplantılar, çalıştaylar, istişareler, görüş ve önerilerle meşakkatli bir çalışma sonucunda ‘2023 Eğitim Vizyonu'nun hazırlandığını belirtti.

Programı Ardahan ve Iğdır'ın ardından Kars'ta anlattığını belirten Yücel, “Dünyadaki birçok ülkenin eğitim müfredatlarını da göz önünde bulundurarak çok soluklu ve meşakkatli çalışmaların sonunda büyük bir metnin ortaya çıktı. Uzman ekipler çalıştı, birçok ilde çeşitli çalıştaylar yapıldı. Geniş katılımlı konferansla STK'lar, iş dünyası, akademi katılımı, değişik bakanlık temsilcileri ile istişareler yapıldı. Sayın Bakanımız programı geniş katılımı basın toplantısında ilen etti. Yoğun çalışmalar sonunda 17-18 başlık altında bir vizyon hazırladık ve bir metin ortaya çıktı. Hayata geçireceğimiz 2023 Eğitim Vizyonu'ndaki çalışmalar Türk eğitim sistemine güç katacaktır. Temel amacımız çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli, ahlaklı çocuklar yetiştirmektir” dedi.

Yücel, “Milli Eğitim Bakanlığı olarak bütüncül bir değişim ve dönüşümü başarmak istiyoruz. Onun için de eğitime bir ekosistem olarak bakıyoruz. “Okula gitmek, okullaşma kesin bir çözüm değil. Bakanlık olarak bizim amacımız bütüncül bir değişim ve dönüşümü başarabilmektir. Biz eğitime bir ekosistem olarak bakıyoruz. Ekosistem yaşanan yerdir, habitattır. İnsanların, canlıların yaşadığı, bitkilerin, nebatatın yaşadığı yerdir. Bunun içinde bir düzen vardır. Bir sistem vardır. Eğitim de bir ekosistemdir. Ekip olarak önem verdiğimiz şeylerden bir tanesi de insanların bu belgeye ön yargı veya zanları ile yaklaşmamasıdır. Eğitim vizyonun üç temel amacı var. Çocuklarımızı kendi kültürümüze mahkum etmek istemiyoruz. Ama bunu yaparken de kendi kültürümüzden de mahrum etmek istemiyoruz. Diğer önemli bir konu insandır. 2023 Eğitim Vizyonu'nun asıl gayesi, unuttuğumuz, es geçmeye başladığımız veya zanlarımız ile beslediğimiz insanı eğitim dünyasına geri getirmek. Yani insan faktörü çok önemlidir. Bu metin, çift kanatlı yaklaşımla maddeyi manayla birleştiren, ruhu bedenden ayırmayan, bilgiyi olmaktan ayırmayan bir yapıyı geri getirmeye çalışacak. Kitabın kendi içinde bir ekosistem olması, tanzim etmek, revize etmek için yola çıkarsak, bu kitabın kendisi bizatihi canlı bir dokümandır. Bu kitabın bir canı vardır. Bizim derdimiz, davamız insan faktörünü; eğitimi, öğretimi, öğrenmenin merkezine yeniden getirmektir, oturtmaktadır” diye konuştu.