Kars'ta 2023 Vizyon toplantısı yapıldı

Kars'ta Vali Türker Öksüz'ün Başkanlığı'nda Eğitim-Öğretimin Kalitesinin Artırılması ve 2023 Vizyonu Toplantısı yapıldı.

Halk Eğitim Konferans Salonu'nda düzenlenen tolantı, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Toplantının açılış konuşmasını İl Milli Eğitim Müdürü Gökhhan Altun yaptı. Ardondan Milli Eğitim Müdürlüğü'nce eğitim-öğretimin durumu ve 2023 Vizyonu ile ilgili sunumlar yapıldı.

Yapılan sunumlarının ardından söz alan Kars Valisi Türker Öksüz, eğitimin ülkelerin kalkınmasında, gelişmesinde ne kadar hayati bir önem taşıdığına vurgu yaptı.

Öksüz, eğitimde bütün ülkelerin artık yeni metotlar, değişik modeller bularak uluslararası rekabette bir adım öne geçmeye çalıştığını belirtti.

Vali Türker Öksüz, Türkiye'de de eğitimi bulunduğu noktadan daha ileriye taşımada çok önemli gayretler olduğunu söyledi.

Kars Valisi Türker Öksüz, “Milli Eğitim Bakanlığı 2023 vizyonu açıkladı. Önümüzde olan bir gerçek var. Eğitimdeki mevcut durumumuz; yöneticiler olarak, öğretmenler olarak, veliler olarak hiçbirimizi tam olarak tatmin etmiyor. Bulunduğumuz durumdan daha ileriye girmek zorundayız. Hem Kars olarak hem de ülke olarak ileriye gitmek zorundayız. Çünkü hedeflerimiz büyük. Daha gelişmiş, daha kalkınmış bir ülke olmak istiyoruz. Bunun en önemli şartlarından biri de milli eğitimde çağın şartlarını karşılamak. Öğrencilerimizi yetiştirirken, onları ülkesine bağlı, vatanına bağlı ama çağın değerlerine de ulaşmış, öz güveni olan, küreselleşen dünyada, yer türlü yeniliğe açık olan, araştırma ve geliştirmeye hâkim olabilen, yer türlü yeniliğe açık olan nesiller istiyoruz. Çocuklarımızın geleceğinden beklediğimiz budur. Hepimiz tüm imkanlarımızı kullanarak çocuklarımızın başarılarını yükseltmeye çalışıyoruz. Kaliteli eğitim alsınlar istiyoruz. Kars olarak ülke genelinde yapılan sınavlarda belli başarı ölçütünü yakalamamız lazım. Türkiye ortalamasının üzerine çıkmamız lazım. Öğrencilerimizin girdiği çeşitli sınavlardaki başarı sıralamamız ortada. Bundan elbette hiç birimiz memnun değiliz. Bundan hepimiz sorumluyuz. Ben vicdanen de kendimi sorumlu hissediyorum. Sizlere şunu söylemek istiyorum ki gelin hep birlikte bu kaderi değiştirelim. Elbette bu kısa vadeli bir iş değil. Ama en azından adımını atalım. Öncelikle bir eylem planı hazırlayacağız. O eylem planı çerçevesinde hareket edeceğiz” dedi.

Eğitimin önemli unsurları olduğunu, bu unsurlardan en önemlilerinden birisinin okul yöneticileri ve öğretmenler olduğuna dikkat çeken Vali Öksüz, yönetici ve öğretmenlerin sorumlu oldukları okulların başarısı için, “herkes kendi evinin önünü süpürecek” mantığıyla hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Kars'ta eğitimdeki başarının nasıl artırılabileceğinin çok iyi düşünülmesi gerektiğinin altını çizen Türker Öksüz, “Kendimizi kandırmayalım. Okul sizin kalbinizde olmalı. Gece yatarken; “biz bugün öğrencilerimize ne verdik, neyi eksik yaptık, bugün bu projeyi uyguladık bunun sonuçlarını nasıl alabiliriz?” bunu düşünmemiz lazım. Okullarımız eskisi gibi değil. Son on, on beş yıllık süreç içerisinde okullarımızın donanımı arttı, fiziki imkanları arttı, teknolojik imkanlarımız arttı. Ama sonuçta bu sistemi işletecek olan sizlersiniz. Ben buradan sizleri, Kars'ın eğitim durumunu yükseltmeye çağırıyorum. Sizlerden başka bir talebim yok. Başka bir çağrıda bulunmanın gerekli olduğunu düşünmüyorum. Hepimiz görevimizin sorumluluğunun bilinci ile hareket edeceğiz. Öğrencilerimizin kalbine, ruhuna dokunacağız. Öğrencilerimizle, veliler ile birlikte yaşamayı bir alışkanlık haline getireceğiz. Başarıya giden bu yolda sizlerin de istekleri olacaktır. Yapılacak çalışmalar için eksikler ve ihtiyaçlar konusunda sizlerin yanındayız. Milli Eğitim Müdürlüğümüzün, Valiliğimiz bütün imkanlarıyla her türlü sorun ve ihtiyacınızda yanınızdayız. Gayretimizi arttırmamız lazım, hep birlikte bir sinerji yaratmamız lazım. Bu sinerjiyi yakalarsak başarılı olmamamız için bir neden yok. Mesleki okullarımızın başarılarını daha yükseğe taşımamız lazım. Eğitimde ilimizin bulunduğu seviyeyi kabullenmemiz lazım. Bunun için önümüzdeki günlerde, arkadaşlarımızın yaptığı ön çalışmaları, neler yapacağız, neleri değiştireceğiz, nelerin üzerine ekleme yapmamız lazım. Bunları hep birlikte sizlerin de katkılarıyla bunları oluşturalım. Bundan sonra hedefimiz, eğitimde Türkiye ortalamasının üstüne çıkmış, mümkünse ilk sıralarda kendisine yer bulmuş bir şehir. Bu şehir ülkemizin sınır hattında yer alan o maneviyatı ışıl ışıl aydınlattığı bir şehirdir. Çağın gelişmelerinden düşmemek için eğitimde başarıyı mutlaka yakalamamız lazım. Bu bizim aynı zamanda şehitlerimize borcumuzdur. Onlar, kar ve kış şartlarının çetin olduğu bu şehirde, bu ülke için canlarını verdiler. Sizlerin de kanınızın son damlasına kadar eğitim için çalışmasını istiyoruz. Bunu hep birlikte başarmamız lazım. Gençlerimizin geleceğini aydınlatmamız lazım. Bu güzel Şehre, tarihi derinliği olan bu güzel şehre de bu yakışır” diye konuştu.