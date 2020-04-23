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Kars'ta 23 Nisan coşkusu

Kars’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100’üncü yılı coşkuyla kutladı Araçlarıyla Faikbey Caddesi’ne araçlarıyla çıkan yüzlerce vatandaş adeta caddeyi trafiğe kapattı.

Kars'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılı coşkuyla kutladı Araçlarıyla Faikbey Caddesi'ne araçlarıyla çıkan yüzlerce vatandaş adeta caddeyi trafiğe kapattı.


Yüzlerce araçla konvoy halinde caddeye çıkan vatandaşlar saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu. Türk bayraklarıyla balkonlarına çıkan vatandaşlar ise bayraklar sallayarak 23 Nisan'ı gönüllerince kutladı.

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