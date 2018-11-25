Kars'ta, 30 ayrı noktada asayiş uygulaması

Kars'ta, 30 ayrı noktada, 33 ekip ve 87 polis ile jandarmanın katılımıyla güvenlik uygulaması yapıldı.

Asayiş uygulamalarına İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ve Jandarma Alay Komutanı Albay Osman Kılıç ile birlikte eşlik eden Vali Türker Öksüz, Karslıların huzurunun bozulmasını asla izin vermeyeceklerini belirtti.

Tüm Türkiye genelinde olduğu Kars'ta da, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı'nın ortaklaşa düzenlendiği 30 ayrı noktada, 33 ekip ve 87 personelin katılımıyla gerçekleştirilen “Araç ve Motosiklet Uygulaması” uygulamasında, 319 araç kontrol edildi. 20 araç sürücüsüne toplam 7 bin 863 lira para cezası kesildi.

Polis ve jandarmanın ortaklaşa düzenlediği uygulamada, 674 kişinin GBT kayıtları sorgulandı. Yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 1 kişiye gerekli işlemler yapılırken, uygulamada 1 adet 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 1 adet şarjör ve 5 adet 9 milimetre çapında mermi ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

“Vatandaşlar asayiş uygulamasından memnun”

Kars genelinde 30 noktada yapılan asayiş uygulaması vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılandı. Özellikle okul önlerinde yapılan uygulamaların sevindirici olduğunu ifade eden vatandaşlar, asayiş ve güvenlik uygulamalarının sık sık yapılmasını istediler.

“Kars'ın huzurunun bozulmasına asla müsaade etmeyeceğiz”

Öte yandan asayiş uygulamalarına Vali Türker Öksüz'ün de eşlik etmesi dikkat çekerken, Vali Öksüz, Kars'ta huzuru ve düzeni bozanlara polis ve jandarmanın izin vermeyeceğini belirtti. Öksüz, Karslıların huzur ve güvenin sağlanması için güvenlik güçlerinin eksi 10 derece soğukta 7 gün 24 saat görev başında olduğunu sözlerine ekledi.