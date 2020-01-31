Kars'ta 30 bin lira değerinde kaçak sigara ele geçirildi

Kars'ta jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda piyasa değeri 30 bin lira olan kaçak sigara ele geçirildi.

Kars Valiliği kontrolünde, İl Jandarma Komutanlığı'nca Sarıkamış İlçesi Karakurt Köyü mevkiinde 30 yapılan yol kontrol ve arama faaliyetinde durdurulan bir yolcu otobüsünün bagaj kısmında yapılan aramada, bir yolcuya ait olduğu tespit edilen faturasız ve irsaliyesiz toplam bin paket bandrolsüz elektronik sigara cihazında kullanılmak üzere üretilmiş, yaklaşık piyasa değeri 30 bin TL olan kaçak sigara ele geçirildi.

Ele geçirilen sigaraları muhafaza altına alan jandarma olayla ilgili olan şüpheli hakkında ÖTV kapsamında 14 Bin TL idari para cezası kesti.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Kars İl Jandarma Komutanlığı, asli vazifesi olan tüm vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir” denildi.