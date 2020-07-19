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Kars'ta 34 bin 600 kök kenevir ele geçirildi

Kars’ta polis bin 600 adet kök kenevir ele geçirdi.

Kars'ta polis bin 600 adet kök kenevir ele geçirdi.


Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nün terör örgütü PKK'nın en önemli finans kaynaklarından birisi olan uyuşturucuya karşı azimli mücadelesi devam ediyor.


Kars İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce sürdürülen titiz, planlı ve teknik takip sonucu kent kırsalından bir adrese operasyon düzenledi Düzenlenen operasyonda 34 bin 600 kök kenevir bitkisi ele geçirilerek muhafaza altına alındı.


Ele geçirilen kök kenevirler daha sonra yakılarak imha edildi.

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