Kars'ta 354 jandarmanın katılımıyla uygulama yapıldı

Kars'ta 354 jandarmanın katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı.

Kars Valiliği kontrolünde İl Jandarma Komutanlığı'nca vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması adına 354 jandarmanın katılımıyla “Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması” icra edildi.

Jandarma ekiplerince 120 umuma açık yer 24 park-bahçe. 30 metruk bina ve 996 aracın kontrol edildi. 7 araca işlem yapıldı, 4 araç trafikten men edilerek 3 bin 58 TL idari trafik cezası kesildi. Uygulama kapsamında ayrıca 2 bin 814 kişi sorgulanarak 7 yoklama kaçağı yakalanarak haklarında işlem yapıldı.