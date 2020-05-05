Kars'ta 360 adet sahte 50 lira ele geçirildi

Kars'ta jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 360 adet yaklaşık 18 bin lira değerinde 50 lira ele geçirildi.

Kars Valiliği kontrolünde İl Jandarma Komutanlığı, Merkez Subatan ve Halefoğlu köylerindeki bakkallardan 2 kişinin sahte para kullanarak iki ayrı bakkaldan alışveriş yaptıkları ihbarını alan jandarma harekete geçti.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca konuyla ilgili oluşturulan özel ekip tarafından yapılan titiz planlama, çalışma ve takip sonucunda, sahte para ile alışveriş yapan şüpheli 2 kişinin kimlik bilgileri tespit edildi.

Jandarma alınan arama kararıyla şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda yapılan aramada 360 adet sahte 50 TL'lik banknotlar halinde 18 bin lira sahte para ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Olayla ilgili şüpheli 2 kişi ise gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.