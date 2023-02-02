Kars'ta 38 köy yolu ulaşıma kapalı

Kars'ta kar yağışı ve tipiden dolayı 38 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. Kapalı bulunan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

Kars'ta son günlerde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Kars genelinde Arpaçay'da 3, Digor'da 10, Sarıkamış'ta 4 ve Selim'de 21 olmak üzere toplam 38 köy yolu kar ve tipiden ulaşıma kapalı bulunuyor.

Ulaşıma kapalı bulunan köy yollarının kısa sürede açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri yoğun çaba sarf ederken, bölgede etkili olan tipi çalışmaları olumsuz etkiliyor.