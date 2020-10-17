İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kars'ta 4 katlı binada çıkan yangın korkuttu

Kars’ta 4 katlı binada çıkan yangın korkuttu.

Kars'ta 4 katlı binada çıkan yangın korkuttu. Dairelerde mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.


Edinilen bilgilye göre, Şehitler Mahallesi Üniversite yolunda 4 katlı binadan duman çıktığı gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Binada evlerinde bulunan vatandaşlar çocuklarıyla birlikte zehirlenme tehlikesine karşı itfaiye ekiplerince tahliye etti.


Aşırı dumandan etkilenen vatandaşlara ise olay yerinde bulunan sağlık ekipleri müdahale etti. Can kaybının yaşanmadığı yangında maddi hasar meydana gelirken, itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışma sonra yangını kontrol altına aldı.


Öte yandan yangının olduğu binada itfaiye ekipleri birisi büyük 2 tüpü dışarı çıkararak muhafaza altına aldı. Yangının neden çıktığı araştırılıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.