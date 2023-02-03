Kars'ta 49 köy yolu ulaşıma kapandı

Kars'ta kar yağışı ve tipiden 49 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için ekipler çalışma yapıyor.

Kars'ta kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ile birlikte etkili olan tipi köy yollarını kapatırken, İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için bir çok nokta aynı anda çalışma başlattı.

Kars'ta kar ve tipiden merkeze bağlı 7, Akyaka'da 3, Arpaçay'da 15, Digor'da 17, Kağızman'da 4 ve Selim'de 3 olmak üzere toplam 49 köyün yolları kapanarak il merkeziyle bağlantısı kesildi.

Kapalı köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için Özel İdare karla mücadele ekipleri yoğun çaba sarf ediyor, ekiplerinin çalışmasını yüksek kesimlerde etkili olan tipi olumsuz etkiliyor.