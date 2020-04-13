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Kars'ta 5 kişi kumar oynarken yakalandı

Kars’ta bir işyerinde kumar oynayan 5 kişi polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Kars'ta bir işyerinde kumar oynayan 5 kişi polis ekiplerince suçüstü yakalandı.


Kars Emniyet Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ortakapı Mahallesinde S.M.'nin işletmecisi olduğu bir işyerinde, kumar oynandığına dair alınan bilgiler üzerine harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimde, iş yeri içerisinde bulunan 5 kişinin iskambil kâğıtlarıyla oyun oynadıkları tespit edildi.


Kumar oynadıkları esnada suçüstü yakalanan şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli 5 kişi hakkında 593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282.Maddesi gereğince toplamda 15 bin 750 TL idari yaptırım düzenlendi.

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