Kars'ta 5 kişi uyuşturucudan gözaltına alındı

Kars'ta polis uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarda şüpheli 5 kişi gözaltına alındı.

Kars Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu kullanan, tacirliğini yapan şahısların tespiti, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesi, tespit edilmesi ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Polis, önceden belirlediği 1 ev ve 1 araç araçta yaptığı aramada toplam 282,91 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Ekipler, aramalarda uyuşturucu madde bulunduran şüpheli 5 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü hakkında TCK-191 Kullanmak İçin Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak suçundan, 2'si hakkında ise TCK-188 (Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti kapsamında adli işlem başlatıldı. Gözaltına alınan şüpheli 5 kişiden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 kişi ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.