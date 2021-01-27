Kars'ta 50 bin liralık hırsızlık

Kars'ta bir kişinin evine giren ve yaklaşık 50 bin liralık hırsızlık olayını gerçekleştiren 2 kişi yakalandı.

Kars Şehitler mahallesinde R.K.'ya ait ikametgahta hırsızlık olayı meydana geldi. Durum polise bildirildi. Olay gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri bir süre evde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından polis hırsızlık olayını gerçekleştiren zanlıların yakalanması için düğmeye bastı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Şehitler Mahaallesi'nde R.K.'ya ait ikametgahta, 50 bin lira değerinde muhtelif ev eşyası çalınması olayı ile ilgili yürütülen çalışmalarda hırsızlık olayını şüpheliler F.C.S. ile M.O.'nun gerçekleştirdiğini tespit ederek, şüphelilerin çalmış oldukları malzemeleri F.P.'ye sattıkları tespit etti.

Daha sonra şüphelileri yakalamak için harekete geçen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları eşzamanlı operasyon şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler buradaki işlemlerinin ardından önce sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Harakani Devlet Hastanesi'ne ardından Adliye'ye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.