Kars'ta 500 yataklı Bölge Hastanesi'nin temeli atıldı

Kars'ta tamamlandığında 719 milyon liraya mal olacak 500 yataklı Bölge Hastanesi'nin temeli atıldı.

500 yataklı 288 odalı tam taçhizatlı Bölge Hastanesi'nin temel atma töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programın açılışında konuşan Kars Valisi Türker Öksüz, “Kars'a değer katacak projelerden birisi de bugün temelini atacağımız Kars 500 Yataklı Bölge Hastanesi, bizim için heyecanlı bir gün, Karslılar için heyecanlı bir gün çünkü bu önemli yatırımı Karslılar çok arzu ediyordu, bekliyordu. Biz de özlemle bekliyorduk ve bugün bunun temelini atmanın bu yatırımı gerçekleştirmenin sevincini, coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz” dedi.

Daha sonra söz alan Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Sebahattin Aydın, “Görevde bulunduğum süre içerisinde Cumhurbaşkanımız liderliğindeki iktidarlar boyunca tüm Türkiye'de 500 üzerinde ya yeni hastane yapıldı, yada mevcut hastane yenilendi. Bu açıdan bakıldığında yatırım programına alınmış olan 500 Yataklı Kars Bölge Hastanesi'nin bugüne kadar gecikmiş olması da biraz üzüntümüz bizim, aslında bakanımız biraz önce bahsetti. 2021 yılından beri ihale ediliyor olmasına rağmen elde olmayan nedenlerden bugüne kadar gecikti. Aslında ilk ihaleyle bu yatırım başladığında bitseydi bugün açılışını yapıyor olacaktık. Bu açıdan biraz buruk bir tören yaptığımızı düşünüyorum. Ancak şunu da ifade edeyim ki, Ocak'ın 20'sinde ihale yapılmış olmasına rağmen, 2 hafta önce sözleşmesi yapılmasına rağmen, 1 hafta önce yer teslimi yapılmış olmasına rağmen bugün yoğun bir şekilde inşaata başlanmış olması bizim için umut kaynağı, en kısa zamanda tamamlanıp açılacağını ümit ediyorum” diye konuştu.

Kars Bölge Hastanesi 500 yatak kapasiteli, 100 poliklinik odası, 2. ve 3. Seviye Erişkin yoğun bakım ünitesi için yatak sayısı 37, Yeni doğan yoğum bakım yatak sayısı 45, 12 yataklı çocuk yoğun bakım ünitesi ve 30 diyaliz cihazıyla vatandaşlara hizmet verecek. Kars Bölge Hastanesi'nin 2025 yılında tamamlanması planlanıyor.

Temel atma törenine Vali, Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, AK Parti Milletvekilleri Ahmet Arslan, Prof. Dr. Yunus Kılıç, kurum ve daire amirleri katıldı.