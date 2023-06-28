Kars'ta 55 acemi kasap kendisini yaraladı

Kars'ta acemi kasaplar iş başında, kurbanlıklarını keserken kendilerini yaralayan 55 kişi yakınları tarafından hastaneye getirildi.

Kars merkezde kurbanları kesmek isterken kendilerini çeşitli yerlerinden yaralayan yaklaşık 55 acemi kasap, tedavi olmak için Harakani Devlet Hastanesi'ne geldi. Yakınları tarafından hastaneye getirilen acemi kasaplar, burada yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.