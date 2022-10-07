Kars'ta 5,6'lık deprem tatbikatı gerçeği aratmadı. Hastane personelinin afetlere karşı hazır olmaları ise dikkat çekti.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde Kars'ta deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği, Kars'ın Arpaçay ilçesinde 5,6 büyüklüğünde depreme meydana geldi. Depremde yaralanan 156 kişiden 27'sinin Kafkas Üniversitesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edileceği 112 Acil Komuta Merkezi tarafından bildirildi.

Kısa sürede toplanan ve hazırlıklarını tamamlayan hastane personeli, yaralıların gelmesini bekledi. Ambulanslarla hastaneye getirilen yaralılar acil servise alınarak tedavilerine başlandı.

Tatbikat sonrası gazetecilere açıklamada bulunan KAÜ Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Mehmet Ezer, “Hastanemize toplam 27 yaralı getirildi. Bu yaralılardan 1'i maalesef geldiğinde kötü durumdaydı, entübeydi. Yapılan müdahalelere rağmen başarılı olunamadı. Bir hastamızın kol ve bacaklarında kırık mevcuttu. Acil olarak ameliyata alındı. 22 tane vakamızın 7'si acil serviste takip ediliyor, 15 hasta ise ayakta tedavi edilerek taburcu edildi” dedi.

Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesinde düzenlenen, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerinin deste verdiği tatbikatta, hastane personelinin afetlere karşı hazır olmaları dikkatlerden kaçmadı.