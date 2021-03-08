Kars'ta 57köy yolu ulaşıma kapandı

Kars'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 57 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi'ne ait ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kars'ta etkili olan kar yağışı tipi hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Tipiden Merkez'de 4, Akyaka'da 3, Arpaçay'da 9, Digor'da 5, Sarıkamış'ta 4, Selim'de 20 ve Susuz'da 1 olmak üzere toplam 57 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Kentte kar yağışı aralıklarla devam ederken, özellikle yüksek kesimlerde etkili olan tipi yürütülen çalışmaları olumsuz etkiliyor.