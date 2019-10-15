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Kars'ta 59 ekip, 219 polisle asayiş uygulaması yaptı

Türkiye genelinde olduğu gibi Kars’ta da eş zamanlı olarak genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla; kamu kurum ve kuruluşları civarında, stratejik öneme haiz bölgelerde, özellikle vatandaşların yoğun olarak bulundukları yerlerde “Türkiye Güven Huzur (2019-4) Uygulaması” yapıldı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Kars'ta da eş zamanlı olarak genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla; kamu kurum ve kuruluşları civarında, stratejik öneme haiz bölgelerde, özellikle vatandaşların yoğun olarak bulundukları yerlerde “Türkiye Güven Huzur (2019-4) Uygulaması” yapıldı.


Kars merkez ve ilçelerde 59 ekip ve 219 polisin katılımı ile yapılan denetim ve uygulamalarda bin 963 kişi sorgulandı. Yoklama kaçağı olan 4 kişi yakalanarak gerekli tebligat yapıldı. Sigara Kanununa Muhalefet Suçundan 2 kişiye idari para cezası kesildi.


Uygulamada ayrıca aranan 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 102 Umuma Açık Yer kontrol edilirken,1 umuma açık iş yerine sigara kanununa muhalefet suçundan işlem yapıldı. Uygulamada 260 araç kontrol edilmiş, 15 araca para cezası kesildi.

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