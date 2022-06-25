Kars'ta 6 ilin katıldığı deprem tatbikatı gerçeği aratmadı

Kars'ta 6 ilin katılımıyla düzenlenen depren tatbikatı gerçeği aratmadı. Ekiplerin yaralılara kısa sürede müdahalesi ise dikkat çekti. Tatbikat anında kısa süreliğine yağan dolu ise ekiplere zor anlar yaşattı.

Kars, Erzurum, Erzincan, Iğdır, Ardahan ve Bayburt Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekiplerinin katılımı 2022 UMKE bölge tatbikatı Kars'ta düzenlendi.

Kars İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen deprem tatbikatı Havalimanı mevkiinde gerçekleşti. Tatbikatın öncesi açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Zakir Lazoğlu, Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin (UMKE) 2004 yılında kurulduğunu ve kurulduğu günden bugüne sayısız hizmetlerde bulunduğunu söyledi.

Lazoğlu, “2022 yılının Sağlık bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın tatbikat yılı ilan edilmesi dolayısıyla ilimizde gerçekleştirilen tatbikat, Kars İl Sağlık Müdürlüğümüz koordinesinde Erzurum, Erzincan, Iğdır, Ardahan, Bayburt illerinden oluşan 1'ici Bölge UMKE ekiplerinin 15 UMKE, 3 112 aracı ve 105 personelle depremde enkazdan yaralı kurtarma tatbikatı düzenlenecektir. Tatbikata 1 araç ve 5 personeli ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, 1 araç ve 5 personeli ile İtfaiye Müdürlüğü, 1 araç ve 4 personeli ile emniyet müdürlüğü katılım sağlamıştır. Amacımız beklenmedik durumlar karşısında başta UMKE ekiplerimiz olmak üzere tatbikat kapsamına aldığımız bütün ekiplerin reaksiyonlarını ölçmek ve koordinasyonu sağlayarak işbirliği gücünü artırmaktır” dedi.

6 ilin katıldığı tatbikatta senaryo gereği Kars'ta 6.5 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremde iki binada hasar ve yıkım meydan gelirken 9 vatandaş göçün altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler yaralıları tespit ederek kurtardı. Göçük altında kalarak yaralanan vatandaşlar sağlık görevlileri tarafından önce sahra çadırına daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildi.