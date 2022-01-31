Kars'ta 6 katlı binada yangın

Kars'ta 6 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Olay İstasyon Mahallesi Taşlıharman Caddesi üzerinde meydana geldi. 6 katlı binanın çatısından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alarak itfaiyenin gelmesi bekledi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, itfaiye aracının merdiveniyle 6 katlı binanın çatısına çıkarak yangına müdahale etti. Yaklaşık 30 dakika süren müdahale sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Binada oturanların yangından haberi yok

Taşlıharman caddesi üzerinde bulunan binada çıkan yangından bina sahiplerinin haberi olmadığı ortaya çıktı. Dumanı gören vatandaşların itfaiyeyi aramasıyla bölgeye polis ve itfaiye ekiplerinin gelmesiyle facianın da önüne geçilmiş oldu.

Vatandaşların yangın anında konuşmaları anbean kaydedildi.

İşte o konuşmalardan bazıları:

“Hiç kimse sahip çıkmıyor binaya! O yangın var. Bacadandır, bunlar kömür kullanıyorlar. Ama baca nasıl yandık ki, burada mı oturuyorsun? Gel bak, yanıyor orası, çatıya baktınız mı?”

Öte yandan kısa sürede itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangınla ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi. Yangının nedeni araştırılıyor.