Kars'ta 65 bin öğrenci yarıyıl tatiline girdi

Kars'ta ilk ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören yaklaşık 65 bin öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline girdi.

Kars'ta yarıyıl tatili dolayısıyla karne töreni yapıldı. Cumhuriyet Köyü İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine Vali Türker Öksüz, İl Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun, milli eğitim müdür yardımcıları, kurum ve daire müdürleri ile öğrenci velileri katıldı. Öğrencilerin karnelerini Vali Öksüz, Jandarma Komutanı Albay osman Kılıç, Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ve Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun verdi.

Karne töreninin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Vali Türker Öksüz, “Cumhuriyet İlkokulu'nda öğrencilerimizle birlikte karne dağıtımına katılınca tabi insan eski kendi çocukluğumuz da gidiyoruz. Karne günleri çok heyecanlı günlerdir. Çünkü belli bir süre çalışıyorsunuz ve onun karşılığını görüyorsunuz. Dolayısıyla insan için, insan hayatı için ilkokul dönemi de, ortaokul dönemi de bu karne heyecanının en fazla yaşandığı dönemlerdir. Onun için bende çocuklarla hem eski öğrencilik yıllarıma gitme fırsatı yakaladım. Hem de onlarla olmaktan çok mutlu oldum” dedi.

Öksüz, “Ana okulumuz, ilkokulumuz, bu öğrenciler pırıl pırıl, hakikaten ilimizde geleceğe hazırlamak durumunda olduğumuz neslimizin, gelecek neslimizin pırıl pırıl evlatları, tabi çok büyük sorumluluklarımız var öğrencilerimize karşı, ülke olarak, toplum olarak onları hayata en güzel şekilde hazırlamamız lazım. Eğitmemiz aynı zamanda, öğretmemiz lazım. Onlara doğru alışkanlıkları kazandırmamız lazım. Ve hakikaten çağında gerektirdiği bilgili, donanımlı, birer vatandaş olarak, birey olarak yetiştirmemiz lazım. Tabi hem okullarımıza, hem yönetici olarak bizlere, hem velilerimize büyük sorumluluklar düşüyor. Hepimiz işbirliği içerisinde çocuklarımızı inşallah geleceğe en iyi şekilde hazırlayacağız” diye konuştu.

Öte yandan Kars'ta, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 596 okulda, eğitim gören, 65 bin öğrenci ile 4 bin 600 öğretmen, düzenlenen törenle 15 günlük yarıyı tatiline girdi.