Kars'ta 7 bin 440 sayılı kanunun tanıtımı yapıldı

Kars'ta 12 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7 bin 440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin kanunun tanıtımı yapıldı.

Halk Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Kars Defterdarı Bilgehan Alım, “Bugün burada 12.03.2023 tarihinde yasalaşarak yürürlüğe giren 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun bilgilendirme toplantısı için bir araya geldik. Öncelikle toplantımıza katılım sağlayan tüm katılımcılara şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca bizi kırmayıp davetimize icap eden Vergi Müfettişi Sayın Alaattin Demir üstada da teşekkür ediyorum. Kamu alacak stoğunun azaltılması, ekonomik sıkıntı içerisindeki mükelleflerin rahatlatılması, vergi sistemine yeni vergi mükelleflerinin dahil edilmesi, idari yargının iş yükünün hafifletilmesi amacıyla Cumhuriyet tarihi boyunca birçok yapılandırma kanunu çıkarılmıştır. Bunlardan en sonuncusu olan 7440 sayılı kanunun başvuru süreci başlamış olup, bu süre 31.05.2023 tarihine kadar devam edecektir. Kanun kapsamında 31.12.2022 öncesi borçlar yapılandırılabilmektedir” dedi.

Alım, “7 bin 440 sayılı Kanunun kapsamından bahsedersek; Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerinin, 4458 sayılı Kanundan kaynaklı Gümrük Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerinin, Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerinin, İl Özel İdarelerinin, Belediyelerin ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının alacaklarını kapsamaktadır. Bakanlığımız tahsil dairelerini ilgilendiren 7440 sayılı kanunun ana hatlarını 7 başlıkta toplayabiliriz. Bunları; kesinleşmiş borçlara ödeme kolaylığı getirmesi, ihtilafların sulh yoluyla çözümlenebilmesine imkan tanıması, halen vergi incelemesinde olan veya takdir işlemleri devam eden mükellefler için de düzenleme bulunması, pişmanlıkla ya da izaha davet kapsamında veya kendiliğinden beyana taksit imkânı vermesi, Matrah ve vergi artırımı imkânı vermesi, kanunla işletme kayıtlarının gerçek duruma uygun hale getirilmesine de imkân vermesi, kKasa mevcudu ortaklardan alacaklar ile ilgili hesapların da düzeltilmesine olanak sağlamasıdır. Bugün itibari ile toplam yapılandırılan mükellef sayımız %15 civarında olup, toplantının bu oranın yukarıya çıkarılmasına katkı sağlayacağını umuyoruz. Sözlerime burada son verirken, 7440 sayılı Kanunun hayırlı olmasını diler toplantımızın faydalı olmasını temenni ederim” diye konuştu.

7440 sayılı kanun ile ilgili tanıtım videosunun izlenmesinin ardından Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı Ünal Sarıtaç tarafından bilgilendirme yapıldı.