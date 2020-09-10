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Kars'ta 7 ton ot yanarak kül oldu

Kars’ta çıkan yangında yaklaşık 7 ton ot yanarak kül oldu.

Kars'ta çıkan yangında yaklaşık 7 ton ot yanarak kül oldu. Yangını Kars İtfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.


Kars'ın Arpaçay ilçesi bağlı Değirmenköprü köyünde bir vatandaşa ait ot yığını saat 05.45 sıralarında bilinmeyen bir nedenden dolayı ateş aldı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına müdahale etmek için Kars Belediye Başkanlığı'na bağlı İtfaiye Müdürlüğü ekipleri çağrıldı. Kars'a 48 kilometre uzaklıkta bulunan Değirmenköprü köyüne gitmek üzere itfaiye ekipleri yola çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri önce yangının diğer ot yığınlarına sıçramasını önlemek üzere alanı ıslattı. Ardından yangına müdahale eden itfaiye ekipleri sabaha doğru kontrol altına alarak söndürdü.


Yaklaşık 7 ton otun yandığı belirtilirken, yangının neden çıktığı ise araştırılıyor. Olay yerinde bulunan jandarma ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı.

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