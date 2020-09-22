İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kars'ta 88 araca 29 bin lira ceza kesildi

Kars’ta jandarma ekiplerince yapılan yol kontrollerinde 88 araca 29 bin 673 lira para cezası kesildi.

Kars'ta jandarma ekiplerince yapılan yol kontrollerinde 88 araca 29 bin 673 lira para cezası kesildi.


İl Jandarma Komutanlığı'nca 158 jandarmanın katılımıyla radar ile hız denetimi, yük, yolcu tarım işçisi taşıyan araç kontrolü, emniyet kemeri ve seyir halinde cep telefonu kullanan sürücülere yönelik ‘Türkiye Özel Trafik Denetimi' yapıldı.


Yapılan uygulamada, bin 758 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Uygulama kapsamında 28'i hız kurallarına uymamak, 16'sı emniyet kemeri kullanmamak, 44'ü diğer trafik kural ihlalleri olmak üzere 88 araca toplam 29 bin 673 lira idari para cezası kesildi.


Uygulamada, 18 araç trafikten men edilirken, bir yakalamalı hacizli araç yakalanarak otoparka çekildi. Jandarma ekiplerince uygulamaların aralıksız devam edeceği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.