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Kars'ta 9 kişiye 28 bin 350 liralık okey cezası

Kars’ta korona virüs yasaklarına uymayarak okey oynayan 9 kişi polisin düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı.

Kars'ta korona virüs yasaklarına uymayarak okey oynayan 9 kişi polisin düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan birisi işletme sahibi 9 kişiye toplam 28 bin 350 lira ceza kesildi.


Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Korona virüs (Covid-19) pandemi kurallarını ihlal ederek işyerinin kahvehaneye çevirerek okey oynatıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen polis, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan kahvehaneye çevrilen işyerine operasyon düzenledi.


Düzenlenen operasyonda 8 kişi okey oynarken suçüstü yakalandı. İş yeri sahibi ve okey oynayan toplam 9 kişiye Covid-19 kapsamında alınan tedbirlere uymamaktan 28 bin 350 lira idari para cezası uygulandı.


Gözaltına alınan ve Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen 9 kişi haklarında yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

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